حوادث
35 سنة لقاتل والده بمساعدة أمه
اعتديا عليه بالضرب وأرغماه على شرب ״الماء القاطع״ طغت قضية مقتل مسن على يد ابنه البكر وزوجته، على كل القضايا التي عرضت، الثلاثاء الماضي، على أنظار غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، التي أصدرت قرارها القاضي بإدانة المتهمين، بعقوبة وصلت مدتها إلى 35 سنة سجنا نافذا، (20 سنة للابن و15 سنةأكمل القراءة »
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