حوادث
البـراءة لحريـة التعبيـر
المجلس الأعلى للسلطة القضائية أسس بقراره منهجية للتعامل مع ملفات الرأي برأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، من التهمة التي أحيل من أجلها على المجلس بشأن الإخلال بواجب التحفظ وبالأخلاقيات القضائية. وأفادت مصادر “الصباح” أن القاضي الجباري، توصل صباح أول أمس (الخميس)، بقرارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا