الرياضة
ثورة في قوانين الكرة تنتظر “كاف”
«يويفا» يلغي أفضلية الهدف خارج الملعب ونقاش بإفريقيا توقعت بعض المواقع الصحافية الإفريقية، أن تحذو الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، حذو الاتحاد الأوربي “يويفا”، الذي أعلن أول أمس (الخميس)، إلغاء قاعدة الأفضلية المرتبطة بالأهداف المسجلة خارج الملعب، والتي كانت تستخدم للحسم في حال تعادل فريقين، في مباراتي الذهاب والإياب فيأكمل القراءة »
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