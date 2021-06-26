الرياضة
جدل قانوني يسبق حل عصبة دكالة عبدة
عمم المكتب المسير لعصبة دكالة عبدة لكرة القدم، بلاغا أكد فيه عقد الجمع العام للعصبة الجمعة تاسع يوليوز المقبل. وأكد البلاغ، الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه أن أشغال الجمع ستنطلق في الرابعة بعد الزوال عبر تقنية المناظرة المرئية، ويتضمن جدول الأعمال نقطة وحيدة هي حل الجمعية. وأكد البلاغ أنهأكمل القراءة »
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