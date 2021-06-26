الرياضة
كرة السلة… نقطة الصفر
الجامعة ضيعت سنوات بالمحاكم أكثر منها في القاعات و»فيبا» مدعو للتدخل دخلت كرة السلة الوطنية في نفق مظلم، يصعب الخروج منه، دون تدخل جهات خارجية، بسبب الاختلالات الخطيرة التي تعتريها، وعجز تسويتها من قبل القضاء العادي والإداري أو من قبل وزارة الثقافة والشباب والرياضة، أو من خلال إجراء مصالحة بينأكمل القراءة »
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