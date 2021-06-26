مجتمع
نتائج مشرفة في امتحانات “الباك” بمكناس
سجلت الأرقام المحصل عليها في إقليم مكناس برسم الدورة العادية لامتحانات الباكلوريا لهذه السنة، نتائج طيبة على العموم، إذ تشير المعطيات النهائية والرسمية إلى أنه من بين 12178 مترشحة ومترشحا اجتازوا امتحانات دورة يونيو 2021 بهذه المديرية، سجل نجاح 7064، أي بزيادة 944 ناجحة وناجحا عن دورة يونيو 2020 . فيأكمل القراءة »
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