ملف الصباح
إجبارية التصويت للتخلص من العزوف
ضعف المشاركة يتطلب مصالحة بين المواطن والفاعل السياسي بعيدا عن التجريم لم يعاقب التشريع المغربي عن عدم التصويت في الانتخابات بجميع أنواعها انطلاقا من مبدأ أنها تعتبر اختيارا وتدخل ضمن خانة الحقوق، التي لا يعاقب على تركها أو عدم الالتزام بها خلافا للواجبات. غير أن العزوف الذي يصاحب المشاركة فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا