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الصباح الفني

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منذ 3 دقائق
حراس وكاميرات لمراقبة “أغلى” مانغ استأجر الهندي فيكاس داس عددا من السكان المحليين لحراسة شجرة مانغو من صنف “ميازاكي”، وهو أغلى صنف من المانغو في العالم. ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن الرجل وهو من سكان ولاية بيهار الهندية قوله، إن “هذا هو أغلى مانغ في العالم، ويسمونه “بيض الشمس”، وهوأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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