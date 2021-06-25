وطنية
نقابة “بيجيدي” تسقط في قطاع الجماعات
منيت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من العدالة والتنمية، بهزيمة نكراء في قطاع الجماعات الترابية الخاضع لوصاية وزارة الداخلية، في انتخابات أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. وحصل مرشحو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على 107 من المقاعد وهو ما يعادل نسبة 2.85 في المائة، لتغادر لائحة النقابات الأكثر تمثيلا فيأكمل القراءة »
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