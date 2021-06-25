حوادث
محام يعتدي على نائب وكيل للملك
وجه له كلاما نابيا داخل الجلسة وقضاة يطالبون بتفعيل القانون أثارت واقعة الإساءة التي تعرض لها نائب وكيل الملك بابتدائية تطوان خلال جلسة محاكمة، غضب زملائه الذين طالبوا بتفعيل القانون في مثل هذه الوقائع التي استفحلت بشكل لافت. وأفادت مصادر «الصباح» أن محاميا وجه السب والشتم لنائب وكيل الملك خلالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا