الرياضة
“الواف” يقاوم إغراءات نجومه
مفاوضات مع أربعة لاعبين وصعوبات بسبب عروض الطاهري فتح الوداد الفاسي مفاوضات مع أربعة لاعبين ستنتهي عقودهم نهاية الموسم الحالي، من أجل تجديدها لمواسم إضافية، ويتعلق الأمر بمحمد الطاهري وحمزة أفصال والمهدي الطالبي ومحمد أمين مربول. وتواجه إدارة “الواف” صعوبات في الاحتفاظ بالطاهري، بعد تلقيه عروضا من أندية بالقسم الأول،أكمل القراءة »
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