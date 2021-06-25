الرياضة
لجنة النزاعات تنصف الراضي
قضت لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالحكم لفائدة الإطار التقني محمد عادل الراضي، من خلال إلزام فريق اتحاد طنجة بأداء مبلغ مالي تقدر قيمته الإجمالية بـ 126.500 درهم. وتمثل العقوبة الصادرة في حق اتحاد طنجة، المستحقات المالية للراضي، إذ توزعت وفق التفصيل التالي، 75.000 درهم تعويضا عن فسخأكمل القراءة »
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