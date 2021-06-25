مجتمع
300 مصنع سري تهدد البيضاء
أحصت الشركة الإدارية بمقاطعة سباتة بالبيضاء أزيد من 300 مصنع سري تشتغل في طوابق تحت أرضية بعدد من أحياء المنطقة، وتشكل تهديدا يوميا لمئات العمال والسكان المجاورين، لعدم توفرها على الحد الأدنى من شروط السلامة. وقال سعيد كشاني، رئيس المقاطعة، إن إداراته الجماعية، بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة، تبذل مجهوداتأكمل القراءة »
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