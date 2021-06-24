الأولى
تحت الدف
بدأت تتشكل جبهة سياسية تحمل مشعل نسخة ثالثة من حكومة التناوب، رغم تباين رؤى القوى المشاركة فيها. وأظهرت محطات تشريعية وتنظيمية عرفتها السنة الأخيرة والولاية الحكومية الحالية، معالم طريق ثالث في اتجاه التغيير، خاصة أثناء التصويت على القانون الإطار للتربية والتعليم وقانون القنب الهندي، ومعركة تعديل نظام الاقتراع، وتغيير طريقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا