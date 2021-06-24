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وطنية

الداخلية تحقق في ملفات شركات “محظوظة”

منذ دقيقتين
عبد الوافي لفتيت (عبد المجيد بزيوات)
مسؤول بارز في المديرية العامة للجماعات المحلية يغضب صناع القرار يستفرد مسؤول بارز في المديرية العامة للجماعات المحلية، يمني النفس بأن يترقى إلى منصب وزير في الحكومة المقبلة، بملف دعم الجماعات المحلية ماليا، وهو ما جعله يسقط أكثر من مرة في بئر “الانتقائية”، ويجر عليه “غضبا صامتا”، من قبل صناعأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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