الرياضة
“كاف” تحقق في أحداث رادس
الترجي مهدد بخوض 10 مباريات دون جمهوره شكلت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” خلية للتحقيق، في الأحداث التي شهدها ملعب رادس بالعاصمة التونسية، قبل وأثناء المباراة التي جمعت الترجي بالأهلي المصري، لحساب ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال. وارتأت “كاف” تعميق البحث في الأحداث، بعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة، قبلأكمل القراءة »
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