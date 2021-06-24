حوادث
إدانة سارق هواتف بالجديدة
ظل في حالة فرار بعد سرقة امرأة وكمين أطاح به قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق يبلغ من العمر 24 سنة من ذوي السوابق، وحكمت عليه بـ3 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العم بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقاف الجاني بعدما اختفىأكمل القراءة »
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