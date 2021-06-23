الأولى
تحت الدف
يسود احتقان بسبب شطط قائد بدائرة النسيم، التابعة لجماعة الحي الحسني بالبيضاء. ودخلت فعاليات جماعية وجمعوية، على خط ما وصفته شطط المعني بالأمر وتغوله، وكذا التلاعبات التي طالت ترحيل سكان دواوير في إطار عملية القضاء على مدن الصفيح، والتي وصلت روائحها إلى المسؤولين، دون أن يفتح بحث في الموضوع. وتعزوأكمل القراءة »
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