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حواجز وهمية تطيح بمسؤولين
أطاحت شبهة حواجز وهمية، منتصف الأسبوع الماضي، بمسؤول رفيع بقيادة فرقة الدراجات النارية رفقة مسؤول عن قيادة الوحدة المتنقلة لسيارات النجدة بولاية أمن الرباط، وأحيلا على مجموعة حماية المنشآت الحساسة بباب الخميس بسلا بدون مهمة، في انتظار استكمال الأبحاث التي تشرف عليها المفتشية العامة للأمن، في قضية حجز دراجة ناريةأكمل القراءة »
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