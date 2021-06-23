وطنية
المجتمع المدني بالحي الحسني يطالب بمحاسبة منتخبين
انتهى اجتماع عقد السبت الماضي، وحضرته فعاليات من المجتمع المدني النشيطة بعمالة الحي الحسني بالبيضاء، بدعوة الأحزاب إلى تغيير “الوجوه” الانتخابية، وتزكية أشخاص مؤهلين للقيام بالأدوار الطلائعية التي تفرضها المرحلة المقبلة المتسمة بالتحديات التي رسمها جلالة الملك، وكذا استجابة لمضامين الخطابات الملكية الرامية إلى اختيار الشخص المناسب. وشدد رؤساء الجمعياتأكمل القراءة »
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