خاص
تفاصيل سقوط خلية التسميم والتفجير
قوات خاصة اعتقلت أربعة إرهابيين بسيدي الزوين والأبحاث كشفت تخطيطا لتفجير مقرات أمنية وتصفية شخصيات جاء إيقاف المتهمين إثر الأبحاث الميدانية والتتبع التقني، الذي مكن من تجميع معطيات دقيقة حول المشروع الإرهابي لزعيم هذه الخلية، إذ اتضح أنه راهن على تنفيذ أجندات التنظيمات الإرهابية الدولية، التي فشلت فيها خلايا أخرىأكمل القراءة »
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