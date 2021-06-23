الرياضة
السكتيوي يصدم آسفي بشهادة طبية جديدة
الخبرة أنصفته والفريق يستدعيه لاجتماع طارئ صدم عبد الهادي السكتيوي إدارة أولمبيك آسفي لكرة القدم، بشهادة طبية جديدة تحدد مدة عجزه في 15 يوما. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن إدارة الفريق توصلت، صباح أول أمس (الاثنين)، بشهادة طبية أخرى من المدرب، هي الرابعة منذ يناير الماضي. وتوصل المدرب فيأكمل القراءة »
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