الرياضة
منتخب القوى يكتسح البطولة العربية
فاز بـ 31 ميدالية منها 10 ذهبيات وتسع فضيات و12 نحاسية توج المنتخب الوطني المغربي لألعاب القوى، بلقب الدورة 22 من البطولة العربية، التي اختتمت، الأحد الماضي بتونس، بعد اكتساحه سبورة الترتيب بـ 31 ميدالية، منها عشر ذهبيات وتسع فضيات و12 نحاسية. وابتعد المنتخب الوطني لألعاب القوى في سبورة الترتيبأكمل القراءة »
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