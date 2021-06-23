اذاعة وتلفزيون
“حديث مع الصحافة” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و50 دقيقة، على موعد مع البرنامج الحواري “حديث مع الصحافة”، الذي يقدمه عبد الله الترابي. ويعتبر “حديث مع الصحافة” برنامجا حواريا يديره عبد الله الترابي الذي يستضيف ضيفة أو ضيفا، من المغرب أو الخارج، ينتمي لعالم السياسة أوأكمل القراءة »
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