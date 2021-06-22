أســــــرة
فرط الحركة… نقص انتباه مزمن
يعانيه ملايين الأطفال والعلاجات المقترحة تخفف من أعراض المرض ولا تشفيه يعتبر اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه، أو اضطراب فرط النشاط، حالة مزمنة تصيب ملايين الأطفال وتلازمهم حتى في مرحلة البلوغ. ويعاني الأطفال المصابون بهذا الاضطراب، بشكل خاص، بسبب تقييم ذاتي متدن، في العلاقات الاجتماعية، وإشكالية في التحصيل والتعلم. ورغم أن العلاجأكمل القراءة »
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