حوادث
آلات الحصاد تقتل ثاني ضحية بفاس
فتح الدرك الملكي بتازة تحقيقا في حادث مقتل فلاح، السبت الماضي، أثناء درس محصول الحبوب بعدما سقط في ظروف غامضة داخل آلة حصاد حولته إلى أشلاء بدوار تاوريرت بمشيخة آيت الربع بجماعة بورد بدائرة أكنول، قبل نقلها لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة. وكان الضحية بصدد إدخال سنابل الحبوب فيأكمل القراءة »
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