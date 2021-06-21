الرياضة
فاخر ينهي استعصاء دام 11 مباراة
شباب المحمدية هزم بركان في أول ظهور لمدربه الجديد قاد المدرب امحمد فاخر، فريقه الجديد شباب المحمدية، إلى تكسير استعصاء دام 11 دورة، بعد الفوز على نهضة بركان بهدفين لصفر، أول أمس (السبت)، لحساب الدورة 22 من بطولة القسم الأول لكرة القدم. وسجل أسامة المليوي الهدف الأول من تمريرة محكمةأكمل القراءة »
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