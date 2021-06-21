الرياضة
“الكوديم” يضيع نقطتين في سباق الصعود
فشل النادي المكناسي في الحفاظ على تقدمه، أول أمس (السبت)، أمام مضيفه شباب قصبة تادلة، لحساب الدورة 25 من منافسات بطولة القسم الوطني هواة. وسجل هدف التقدم ل”الكوديم” عبد الله العثماني، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما سيطر شباب قصبة تادلة على مجريات الشوط الثاني، قبل أن ينجح فيأكمل القراءة »
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