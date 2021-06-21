الرياضة
كركاش: حققنا الأهم
استسلم شباب بنكرير أمام أولمبيك خريبكة، بهدف لصفر، سجل من ضربة جزاء، خلال المباراة التي أقيمت بملعب الفوسفاط، لحساب الدورة 27 من بطولة القسم الثاني، الجمعة الماضي. ولجأ الحكم منصف زين العلوي إلى شاشة «الفار»، ليحسم في ضربة جزاء لأولمبيك خريبكة، عندما لمست الكرة اليد اليسرى لياسين العبيدي، ونفذها حسامأكمل القراءة »
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