وطنية
العزوف يضرب التسجيل باللوائح
الوضع يؤرق الداخلية والأحزاب ويخدم مصالح «بيجيدي» لولاية ثالثة بات التسجيل في اللوائح الانتخابية، يؤرق مضجع وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، الذين لم ينتبهوا لضعف انخراط الشباب، رغم كل محاولات الاستقطاب الجارية لضمهم للعملية السياسية، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر أن نسبة تسجيل البالغين 18 سنة وأكثر، لم تتمأكمل القراءة »
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