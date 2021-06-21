الصباح السياسي
الخلفي: مدريد سبب المشكل
قال مصطفى الخلفي، رئيس لجنة الصحراء في العدالة والتنمية، إن تجاوز الأزمة الحالية بين المغرب وإسبانيا، يقتضي إعادة بناء الثقة بين البلدين عبر تحرك مدريد المعنية بمعالجة المشكل، الذي تسببت فيه باستقبالها زعيم ميليشيات «بوليساريو»، وكذا سعيها إلى استخدام البرلمان الأوربي لمحاولة محاصرة وعزل المغرب. ونبه الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقاتأكمل القراءة »
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