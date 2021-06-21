الرياضة
مباراة منتخب القاعة وإسبانيا مهددة بالإلغاء
علمت «الصباح» أن مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام نظيره الإسباني، المقرر إجراؤها في مدريد في يوليوز المقبل، مهددة بالإلغاء. ومازال الغموض يلف المباراة، رغم موافقة الجامعة على إجرائها، في سياق تحضيرات أسود القاعة لنهائيات كأس العالم، التي تحتضن أطوارها ليتوانيا في شتنبر وأكتوبر المقبلين. ويعود سبب الغموض،أكمل القراءة »
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