وطنية
مغاربة الخليج يثورون ضد الحجر
ظلوا عالقين بالمطار ساعات طويلة بعد رفضهم الانتقال إلى فنادق محددة لعشرة أيام عاشت مختلف المصالح بمطار محمد الخامس الدولــــــي بالبيضـــــــاء، أول أمـــــس (الأربعاء)، ساعــــات في الجحيــــم بعـــــدما شهدت أروقـــــــــــة المحطــــــــة 3 احتجاجــــــات صاخبة من قبل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخليج. وحســــب مصـــــادر “الصبـــــاح”، يأتــــــي تمرد أفراد الجالية المغربية بالخليج،أكمل القراءة »
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