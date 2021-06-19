الأولى
سفن تركية شبه عسكرية “تغزو” الصحراء
حجز سفينة قبالة العيون بمحركات حديثة وإيقاف خمسة من عناصرها وكشفتها الأقمار الاصطناعية وعدم وجود أسماك بداخلها زاد الشكوك في اعتداء جديد للأتراك على المياه الإقليمية المغربية، تم إيقاف، أول أمس (الخميس)، مركب صيد مجهول الهوية يحمل علم “بوليفيا”، بشكل مقلوب، في المياه الإقليمية المحاذية للعيون، وإلقاء القبض على طاقمهأكمل القراءة »
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