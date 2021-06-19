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مايا تطرح “أحلى الكلام” طرحت النجمة اللبنانية مايا دياب كليب أغنيتها الجديدة بعنوان “أحلى الكلام”، وذلك على موقع “يوتوب”، وهي من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمود خيامي، وتوزيع هادي شرارة. وانتهت مايا دياب، أخيرا، من تصوير كليب جديد على طريقة دويتو مع المطرب الشعبي محمود الليثي بعنوان “حطالي روج” فيأكمل القراءة »
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