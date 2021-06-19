الرياضة
رسالة رياضية: رياضة مبتورة
قبل سنتين، شرعت وزارة الشباب والرياضة، في فرض الاعتماد على الجمعيات الرياضية، طبقا لقانون 30-09. وبما أن أغلب الجمعيات تعاني تصدعات كبيرة، فإن أسهل الطرق كانت هي تقديم طلبات الحصول على اعتماد الوزارة في شكل جمعيات أحادية النشاط، خصوصا من قبل فروع كرة القدم. ولقي هذا التوجه دعما كبيرا، بماأكمل القراءة »
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