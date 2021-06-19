الرياضة
كورونا يضرب الفتح من جديد
إصابة ستة لاعبين ومكلف بالأمتعة وعزلهم في منازلهم أصيب سبعة أفراد بالفتح الرياضي بفيروس كورونا، بعد التحاليل، التي خضع لها اللاعبون، أول أمس (الخميس)، تحسبا للمباراة التي تجمعه بيوسفية برشيد، غدا (الأحد)، لحساب الجولة 22 من مباريات البطولة الوطنية. وعلمت “الصباح”، أن التحاليل كشفت إصابة ستة لاعبين بفيروس كورونا، ويتعلقأكمل القراءة »
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