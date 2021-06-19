الرياضة
لقجع: لا خلاف بالمنتخب
قال إنه قضى ثلاث ساعات مع خليلوزيتش ولم يثر أي مشكل مع أي لاعب نفى فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، وجود أي خلاف لأي لاعب بالمنتخب الوطني مع المدرب وحيد خليلوزيتش. وقال لقجع في تصريح ل”الصباح”، “إطلاقا، ليس هناك أي خلاف لأي لاعب بالمنتخب الوطني مع وحيد خليلوزيتش. ولمأكمل القراءة »
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