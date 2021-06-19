الرياضة
الوداد يطارد إنجازا إفريقيا جديدا
يلعب نصف النهائي لخامس مرة ويبحث عن فوز مريح على كايزر شيفز يخوض الوداد نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، لخامس مرة في السنوات الست الأخيرة، حينما يستضيف كايزر شيفز الجنوب إفريقي مساء اليوم (السبت)، بداية من الثامنة، بملعب محمد الخامس. وتحاول مجموعة المدرب البنزرتي، تحقيق نتيجة إيجابية، تحفظ لها حظوظأكمل القراءة »
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