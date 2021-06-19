حوادث
اعتقال امرأتين متلبستين بالشعوذة بمقبرة
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، امرأتين عمرهما 30 و37 سنة، بعد اعتقالهما ليلا متلبستين بممارسة أفعال السحر والشعوذة داخل مقبرة بحي الزهور/ مونفلوري بمقاطعة سايس، بداعي استرجاع محبة إحداهما مع طليقها. واستغلتا قلة الحركة بمحيط المقبرة، قبل أن تنتهكا حرمتها وتتسللا إليها، وتشرعا فيأكمل القراءة »
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