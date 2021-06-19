الرياضة
ملعب الفتح… سبق السيف العذل
النادي حاول تعزيزه بمشاريع رياضية وسوء التواصل وعدم احترام المساطر جعلاه زوبعة سياسية أثارت عملية هدم ملعب الفتح بالرباط، الكثير من ردود الأفعال الغاضبة، بالنظر إلى الرمزية التاريخية لهذه المعلمة الرياضية، وبسبب عدم الاطلاع على المشروع، الذي تعتزم مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وضعه بديلا للملعب. ويرتبط ملعب بيلفيدير بالذاكرة الرياضيةأكمل القراءة »
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