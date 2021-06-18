خاص
بالامبو… شاب يراكم النجاحات
حقق الشاب المراكشي محمد أمين بالامبو، نجاحات متعددة في ميدان البحث العلمي والتدريس الجامعي، إذ راكم خبرة كبيرة رغم أن سنه لا تتجاوز 35 ربيعا، من خلال نشر مجموعة من الأبحاث وإشرافه على دكتوراه في ريادة الأعمال بمعهد الإدارة العالمية الذي يتوفر على فرع في مراكش والبيضاء ونواكشوط. يظهر هدوءأكمل القراءة »
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