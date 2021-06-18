الصباح الفني
وهبي تعود للواجهة
أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة كبيرة بين محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المفاجأة التي أطلقتها بالإعلان عن أولى أغنياتها الجديدة بعنوان “لو كنت”. واختارت هيفاء العودة إلى النشاط الفني بعد توقف بسبب فيروس كورونا، بأغنية ديو مع الفنان المصري أكرم حسني، وتتميز بإيقاعاتها الحديثة الراقصة مع حوارٍ ارتجاليأكمل القراءة »
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