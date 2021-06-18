الرياضة
الرجاء يرتب أوراقه بطنجة
مالانغو يستعيد صدارة الهدافين والفريق يسافر اليوم للقاهرة استغل الرجاء تعادل متصدر البطولة الوداد بملعبه أمام نهضة الزمامرة، دون أهداف، أول أمس (الأربعاء)، ليقلص الفارق بينه إلى ثلاث نقاط، بعد فوزه بملعب اتحاد طنجة بثلاثة أهداف لصفر، لحساب الجولة 22 من البطولة. واستفاد الرجاء من عودة الكونغولي بين مالانغو، الذيأكمل القراءة »
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