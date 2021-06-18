خاص
بوحاجة: مشاكل تنتظر الحل
3 أسئلة إلى عادل بوحاجة < يعد قطاع البناء والإنعاش العقاري واحدا من أكبر «ضحايا» الأزمة الصحية التي اجتاحت المغرب منذ أكثر من سنة، عمقت المشاكل المتراكمة منذ سنوات؟ كيف عشتم في مراكش والجهة هذه الأزمة؟ < عشناها بأكبر قدر من التداعيات، نظرا لأن مراكش، والجهة بصفة عامة، تضم فئةأكمل القراءة »
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