خاص
الكوكب…السنوات العجاف
يعيش الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، وضعا مقلقا على جميع الأصعدة، ما بات يؤرق بال محبيه الذين لازالوا لم يستسيغوا هبوط الفريق إلى القسم الثاني، نهاية الموسم قبل الماضي، قبل أن يجدوا أنفسهم في الموسمين الماضي والحالي، يتمنون فقط عدم الهبوط إلى أقسام الهواة، عوض البحث عن عودة الفريق إلىأكمل القراءة »
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