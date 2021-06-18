حوادث
السراح لمدير مصالح جماعة مكناس
غادر المدير العام للمصالح بجماعة مكناس، مساء الاثنين الماضي، سجن بوركايز بعد نحو 12 يوما قضاها فيه إثر إيداعه بأمر من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس في انتظار التحقيق التفصيلي. وأفرجت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، مؤقتا عن المتهم مقابل مليون سنتيم كفالة أداها لصندوق المحكمة، مع إغلاق الحدودأكمل القراءة »
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