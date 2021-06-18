حوادث
إرساليات لتهريب المخدرات
شبكات إجرامية تستعين بعمليات بيع وشراء وهمية تتعلق بدراجات نارية لإيصال الأقراص المهلوسة دون مساءلة وضعت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن عين الشق بالبيضاء، أخيرا، حدا لشبكة لترويج المخدرات، تستعين بإرساليات محتواها دراجات نارية لتهريب الأقراص المهلوسة دون مساءلة أو اعتقال. وحسب مصادر “الصباح”، فإن تفكيك الشبكة الإجرامية لترويج المخدرات،أكمل القراءة »
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