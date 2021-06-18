حوادث
٢١ ألف موقوف بمراكش في أسبوعين
أسقطت المصالح الأمنية العامة بجهة مراكش آسفي، خلال أسبوعين، 21836 موقوفا، متورطين في جنايات وجنح، إثر حملات أمنية منسقة، أشرف عليها، المدير العام للأمن الوطني، وأناط مهمة تنسيقها ميدانيا، إلى مدير مديرية الشرطة القضائية. وانتهت التدخلات التي باشرتها فرق أمنية بجهة مراكش وآسفي والصويرة، خلال الفترة الممتدة من 26 مايأكمل القراءة »
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