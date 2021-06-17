ملف الصباح
ورقة حمراء لموانئ إسبانيا
المغرب يؤدب مدريد على موقفها المعادي للصحراء ويحرمها من عائدات بالملايين ابتلعت الحكومة الإسبانية على مضض قرار المغرب استثناء موانئها الجنوبية من عملية “مرحبا 2021″، وهي المرة الثانية على التوالي التي تصاب هذه المعابر بالشلل التام، بعد الإغلاق الاضطراري السنة الماضية، بسبب تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد19. و”كمن يصبر نفسه”، قالتأكمل القراءة »
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